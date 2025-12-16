Κυψέλη: Το βαρύ παρελθόν της 16χρονης - Είχε επιτεθεί και τον Ιούλιο με κουζινομάχαιρο σε 14χρονη

Γνώριμη των Αρχών είναι η 16χρονη με τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονη μέσα σε Γυμνάσιο της Κυψέλης. Όπως προέκυψε μετά την προσαγωγή της στις Αρχές, η ανήλικη δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε προβλήματα με τον νόμο, καθώς πριν από περίπου πέντε μήνες είχε επιτεθεί ξανά με μαχαίρι σε ένα 14χρονο κορίτσι.

Συγκεκριμένα, η 16χρονη είχε οδηγηθεί στο Τμήμα Ανηλίκων, καθώς το απόγευμα της 26ης Ιουλίου 2025 στη συμβολή των οδών Μουστοξύδη και Βαλτινών στην Αθήνα, είχε τραυματίσει στην πλάτη με κουζινομάχαιρο μία 14χρονη.



Η 16χρονη που αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία, δεν έβγαλε λέξη στα στελέχη της αστυνομίας μετά την προσαγωγή της, αναφέροντας πως επιθυμεί να μιλήσει μόνο στο δικαστήριο.



Το χρονικό της υπόθεσης



Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια διαλείμματος από την τέταρτη προς την πέμπτη διδακτική ώρα και στον χώρο της τουαλέτας του 15ου Γυμνασίου Αθηνών, η 16χρονη, που φοιτά από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στη Γ’ Γυμνασίου του συγκεκριμένου σχολείου καθώς η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας της είχε επιβάλει ποινή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, απευθύνθηκε προς την 14χρονη μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου του ίδιου σχολείου και σε φίλη της, σχετικά με το εάν την έχουν αποκαλέσει προηγουμένως «πρεζάκι» και αφού έλαβε αρνητική απάντηση απομακρύνθηκε.

Στη συνέχεια και μετά από δέκα λεπτά, η 16χρονη προσέγγισε την 14χρονη στον διάδρομο και έξω από τη σχολική αίθουσα όπου επρόκειτο να παρακολουθήσει μάθημα η δεύτερη, την κατηγόρησε ότι προηγουμένως την αποκάλεσε «πρεζάκι» και αφού έβγαλε είτε από τσέπη του παντελονιού της είτε από τσέπη του μπουφάν της, ένα αναδιπλούμενο μεταλλικό μαχαίρι (σουγιά) μαύρου χρώματος, συνολικού μήκους 21 εκατοστών και με μήκος λάμας 9 εκατοστών, επιτέθηκε στην 14χρονη με σκοπό να την μαχαιρώσει στην κοιλιά.



Η τελευταία αντέδρασε και στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό του δεξιού χεριού της καθώς και στην κοιλιακή χώρα όπου της προκλήθηκε εκδορά. Έπειτα, η 16χρονη προσπάθησε ανεπιτυχώς εκ νέου να τραυματίσει την κοιλιά της 14χρονης ωστόσο αυτό αποτράπηκε με την επέμβαση παρευρισκόμενων μαθητών.



Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικες απομονώθηκαν από καθηγητές του σχολείου και ενημερώθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη 14χρονη στο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», όπου της έγιναν τέσσερα ράμματα στον καρπό.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο 15ο Γυμνάσιο και συνέλαβαν την 16χρονη, η οποία είχε στην τσέπη της το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε στην 14χρονη.