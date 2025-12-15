Κυψέλη: «Έβγαλε πεταλούδα και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά» - Συγκλονίζει μαρτυρία στον Flash

Για ασήμαντη αφορμή συνέβη το αιματηρό επεισόδιο μέσα στο 60ό Γυμνάσιο Κυψέλης με μία 16χρονη μαθήτρια να μαχαιρώνει με «πεταλούδα» μια 14χρονη.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ημέρα στο σχολείο για την 16χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο μετά από απόφαση για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.



Το αιματηρό επεισόδιο που είδε να λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια της, περιέγραψε μαθήτρια του 60ού Γυμνασίου: «Κατέβηκα να πιω νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά, ήταν και αυτή που μαχαίρωσε την κοπέλα. Απλά μιλούσε και βγάζει την πεταλούδα από την τσέπη της και την ακούμπαγε στην κοιλιά. Δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Και μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι».

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Ερωτηθείσα για τους λόγους που οδήγησαν στο μαχαίρωμα, η μαθήτρια απάντησε: «Επειδή αυτή η κοπέλα που μαχαιρώθηκε, νόμιζε ότι την είπε πρεζού, ενώ δεν την είπε. Και γι’ αυτό την μαχαίρωσε. Είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα. Ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο γι’ αυτή την κοπέλα. Είχε φύγει από το 38, είχε κάνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Εκεί μαχαίρωσε και άλλα δύο παιδιά και ήρθε και την πρώτη μέρα μαχαίρωσε και αυτό το κορίτσι».



Σοκάρει η αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μαχαιρώματος 14χρονης από 16χρονη, στην Κυψέλη. pic.twitter.com/4WZ2iMduFY — Flash.gr (@flashgrofficial) December 15, 2025

«Το κορίτσι είχε ασπρίσει»



Η καθηγήτρια που ανταποκρίθηκε στο συμβάν μόλις ενημερώθηκε από τους μαθητές, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Καθόμουν στο γραφείο, όπου κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: Το κορίτσι, το καινούριο, μαχαίρωσε τη Μ.... Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα.

Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα που έχουμε. Πάω στο γραφείο, βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρι και κοιλιά. Το άλλο το κορίτσι ήταν στο γραφείο με τον διευθυντή. Έρχεται η κόρη μου που είναι μαθήτρια στο 60, η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό. Η Μ... καθόταν, απλά καθόταν με άλλα δύο παιδιά. Και πάει και της λέει "Με είπες πρεζού", κάτι τέτοιο.

Και λέει η Μ... "δεν έχω μιλήσει σε σένα, δεν ξέρω καν ποια είσαι". Και βγάζει, λοιπόν, εκείνη την ώρα την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μ... Και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».

Καθηγήτρια του 60 Γυμνασίου Αθηνών, για το περιστατικό μαχαιρώματος 14χρονης από 16χρονη.



Ρεπορτάζ\Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/Il2QPIEJuA — Flash.gr (@flashgrofficial) December 15, 2025

Η καθηγήτρια στη συνέχεια περιέγραψε τι ακολούθησε μετά το μαχαίρωμα: «Καλέσαμε το 100, καλέσαμε το ΕΚΑΒ, ανταποκρίθηκαν. Ήρθαν κατευθείαν. Η τραυματίας ήταν σοκαρισμένη. Είχε ασπρίσει. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Τραυματισμένη στο χέρι και στην κοιλιά».

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Πρώτη μέρα στο σχολείο»

Όπως επιβεβαίωσε και η καθηγήτρια, αυτή ήταν η πρώτη μέρα στο συγκεκριμένο σχολείο για τη 16χρονη: «Αυτό έγινε για μία παρεξήγηση. Ότι δήθεν την είπε... Η κοπέλα αυτή ήρθε πρώτη μέρα στο σχολείο. Ήρθε από άλλο σχολείο, γιατί της έκαναν αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Είχε βγάλει μαχαίρι στο 38, που ήταν το παιδί και το έδιωξαν και το έστειλαν σε εμάς. Πρώτη μέρα και μαχαίρωσε κορίτσι. Πηγαίνει στην Γ’ γυμνασίου, ενώ θα έπρεπε να είναι Β’ λυκείου, είναι 16 χρονών».

«Τα παιδιά έκλαιγαν»

Η καθηγήτρια μίλησε και για την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, μετά το αιματηρό επεισόδιο: «Η μία κόρη μου είναι συμμαθήτρια με το κορίτσι. Και έκλαιγε, όπως έκλαιγαν πολλά παιδιά σήμερα με το περιστατικό. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ζητάμε όταν τα παιδιά είναι παραβατικά ή έχουν κάποια δυσκολία να πάνε σε ειδικό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Να πάρουμε τους γονείς, που είναι υπεύθυνοι για το κορίτσι αυτό, να κάνει κάτι ο εισαγγελέας. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να έρχονται τα παιδιά μας εδώ και να φοβόμαστε ότι θα έρθουν μαχαιρωμένα στο σπίτι.

«Παιδιά είχαν πάθει κρίση πανικού»

Παράλληλα, μαθήτρια και μέλος του 15μελούς περιέγραψε πώς αντέδρασαν οι μαθητές μετά το περιστατικό, τονίζοντας: «Θα μιλήσω ως μέλος του 15μελούς και για το πώς αντέδρασε το 15μελές με το που έμαθε αυτή την είδηση. Αρχικά, αυτό είχε γίνει την ώρα που ανεβαίναμε πάνω για μάθημα. Στο ίδιο κτίριο είμαστε δύο σχολεία και εκείνη τη στιγμή τα μισά τμήματα είχαν ήδη ανέβει, οπότε δεν υπήρχαν πολλά άτομα κάτω, κάποιοι που ανεβοκατέβαιναν για την τουαλέτα κλπ».

Όπως ανέφερε, το σοκ ήταν μεγάλο για τους μαθητές: «Το 15μελές με το που έμαθε αυτή την είδηση, μαζευτήκαμε άμεσα και πήγαμε, προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε τα παιδιά, τα οποία είχαν πάθει κρίση πανικού. Πολλά παιδιά μετά από αυτό φοβούνται να έρθουν στο σχολείο, μην πάθουν και αυτά το ίδιο».

Η ίδια κατήγγειλε και τον τρόπο αντιμετώπισης μαθήτριας που ήταν αυτόπτης μάρτυρας: «Πήγαμε τη διευθύντρια, της είπαμε ότι υπάρχουν παιδιά που παθαίνουν κρίσεις πανικού. Μία μαθήτρια, που ήταν μπροστά το είδε όλο με τα μάτια της, η οποία ακόμη κλαίει και τρέμει, την έδιωξαν από το γραφείο της διευθύντριας. Ήταν μια καθηγήτρια μέσα στο γραφείο και της λέει “έλα βγες τώρα, μην κλαψουρίζεις”, απ’ ό,τι μου είπε εμένα αυτή η κοπέλα».

Σύμφωνα με τη μαθήτρια, η απάντηση της διεύθυνσης δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα: «Η διευθύντρια μάς είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και ότι η μόνη λύση είναι να είμαστε μακριά από τα παιδιά του άλλου σχολείου, κάτι που ουσιαστικά είναι σα να γίνονται διακρίσεις και χωρίζει τους μαθητές. Πήραμε κατευθείαν απόφαση να κάνουμε αποχή και κατεβήκαμε όλοι κάτω για την ασφάλειά μας».

Όπως τόνισε, βασικό αίτημα των μαθητών είναι η ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης: «Για αρχή τα αιτήματά μας ήταν παραπάνω ώρες ψυχολόγοι στο σχολείο, γιατί τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν καν ψυχολόγο. Στο δικό μας σχολείο έχουμε ψυχολόγος, αλλά μόνο μία ημέρα την εβδομάδα δεν αρκεί, ιδιαίτερα όταν συμβαίνουν τέτοια συμβάντα».

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη παρουσίας νοσηλευτών στα σχολεία: «Και επίσης θέλουμε να έχουμε και νοσηλευτές στα σχολεία, γιατί ειδικά σε περιοχές σαν τη δική μας συμβαίνουν συχνά τέτοια περιστατικά. Δεν υπάρχει νοσηλευτής και χρειάζεται να περιμένουμε πολύ για να έρθει ασθενοφόρο για να μαζέψει τα παιδιά».

Τέλος, ανέφερε ότι, παρότι δεν έχει υπάρξει ξανά περιστατικό με μαχαίρι, τα φαινόμενα βίας είναι συχνά, ενώ υπερασπίστηκε τη μαθήτρια που τραυματίστηκε: «Με μαχαίρι δεν έχει ξαναγίνει κάτι, όμως τραμπουκίσματα και τα λοιπά γίνονται πολύ συχνά σε τέτοιες περιοχές του κέντρου. Η κοπέλα αυτή είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα, πάρα πολύ ευγενική και δεν προκαλεί καθόλου».