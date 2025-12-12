Προφυλακιστέοι οι νεαροί που μαχαίρωσαν τον 15χρονο στον Χολαργό - Τι υποστήριξαν

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οδηγούνται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται ότι μαχαίρωσαν έναν 15χρονο στο Χολαργό.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος αρχικά είχε παραδεχθεί την πράξη του σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως στη απολογία του υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

Ο ενήλικας, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα.

Πώς συνελήφθησαν οι δυο δράστες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε λίγα εικοσιτετράωρα μετά την αιματηρή επίθεση καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είχε εκδώσει εντάλματα εναντίον των δυο νέων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 20χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα παρουσία του δικηγόρου του ενώ ο 15χρονος δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε ξενοδοχείο όπου είχε κρυφτεί.

Κυνική ομολογία στα social media

Πάντως, εντύπωση προκάλεσε η κυνική ομολογία ενός εκ των δυο δραστών για το πώς έφτασαν στο μαχαίρωμα του 15χρονου. Το βίντεο αναρτήθηκε λίγες ώρες μετά στον προσωπικό λογαριασμό του ενός στο TikTok όπου ομολόγησε την πράξη του.

Ο νεαρός άνδρας δεν δίστασε να τα βάλει ακόμη και με τους δημοσιογράφους τους οποίος χαρακτήρισε «ψεύτες» καθώς όπως αναφέρει «Δεν του δώσαμε 6-7-8 μαχαιριές που λέτε. Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Δύο εγώ και μια ο φίλος μου. Τίποτα παραπάνω».



«Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί. Για έναν τσακωμό δεν φταίει μόνο ένας» λέει στο βίντεο και αποκαλύπτει ότι και του ίδιου κατά το παρελθόν του είχαν στήσει ενέδρα.

Μεταξύ άλλων δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει ποινικό μητρώο στην αστυνομία προσπαθώντας να δικαιολογήσει την πράξη. Χαρακτηριστικά ανέφερε «αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Ούτε το περηφανευθήκαμε ούτε τίποτε. Το κάναμε γιατί μας απειλήθηκε η ζωή, η οικογένεια και τα αδέλφια μας. Γιατί ο κάθε ένας άμα του έβγαζαν μαχαίρι θα την έδινε πριν προλάβει ο άλλος και τον καρφώσει. Εγώ αμύνθηκα, δεν ήθελα. Πήγα με χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Πήγαμε πάρα πολύ ήρεμα. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι γιατί ήξερα ότι είχε μαχαίρι πάνω του, γιατί μου το είπαν αυτές οι δυο κοπέλες».

Σημειώνεται ότι ο 15χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Παίδων» με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.