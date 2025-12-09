Χολαργός: Κυνική ομολογία στο TikTok του δράστη της ενέδρας σε 15χρονο - «Μόνο 3 μαχαιριές ρίξαμε»

Σε μια άκρως κυνική ομολογία επιδόθηκε ένας εκ των δυο δραστών της αιματηρής ενέδρας που στήθηκε σε βάρος 15χρονου στον Χολαργό το μεσημέρι του Σαββάτου.

Με ένα βίντεο στο Tiktok, ο νεαρός δράστης ομολόγησε ότι επιτέθηκε στον νεαρό ύστερα από ραντεβού που του είχε δώσει με τον δεύτερο θύτη χρησιμοποιώντας ως «δόλωμα» ένα νεαρό κορίτσι.

Στο αναρτημένο ολιγόλεπτο βίντεο, δεν διστάζει να τα βάλει με τους δημοσιογράφους τους οποίος χαρακτηρίζει «ψεύτες» καθώς όπως αναφέρει με απόλυτο κυνισμό «Δεν του δώσαμε 6-7-8 μαχαιριές που λέτε. Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Δύο εγώ και μια ο φίλος μου. Τίποτα παραπάνω».



«Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί. Για έναν τσακωμό δεν φταίει μόνο ένας» λέει στο βίντεο ο δράστης και αποκαλύπτει ότι και του ίδιου κατά το παρελθόν του είχαν στήσει ενέδρα.

Μεταξύ άλλων δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει ποινικό μητρώο στην αστυνομία προσπαθώντας να δικαιολογήσει την πράξη. Χαρακτηριστικά ανέφερε «αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Ούτε το περηφανευθήκαμε ούτε τίποτε. Το κάναμε γιατί μας απειλήθηκε η ζωή, η οικογένεια και τα αδέλφια μας. Γιατί ο κάθε ένας άμα του έβγαζαν μαχαίρι θα την έδινε πριν προλάβει ο άλλος και τον καρφώσει. Εγώ αμύνθηκα, δεν ήθελα. Πήγα με χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Πήγαμε πάρα πολύ ήρεμα. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι γιατί ήξερα ότι είχε μαχαίρι πάνω του, γιατί μου το είπαν αυτές οι δυο κοπέλες».

Σημειώνεται ότι ο 15χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Παίδων» με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

Μετά την επίθεση, οι δύο δράστες 17 και 19 ετών οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ανέβασαν στα social media φωτογραφίες με τα όπλα της ενέδρας.