Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο νεαροί για την ενέδρα με το μαχαίρωμα στον 15χρονο

Στη σύλληψη των δύο δραστών του ραντεβού - ενέδρας στην περιοχή του Χολαργού προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, μετά την έκδοση ενταλμάτων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος εμφανίστηκε μαζί με τον δικηγόρο του, παραδόθηκε και συνελήφθη.

Όσον αφορά τον 15χρονο, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου - Χολαργού, τον εντόπισαν σε ξενοδοχείο και τον συνέλαβαν.

Την Τετάρτη (10/12) οι δράστες του ξυλοδαρμού και του μαχαιρώματος αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να δώσουν τη δική τους εκδοχή για το τι συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου και οδήγησε στον τραυματισμό ενός άλλου 15χρονου.

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι οι δύο δράστες μετά το περιστατικό είχαν αναρτήσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που «πανηγύριζαν» και επιδείκνυαν το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν.