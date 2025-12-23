Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος με μαχαίρι 20 εκατοστών έξω από σχολείο

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) αστυνομικοί της Ομάδας Ζ έξω από σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestivla.gr, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου, όταν διερχόμενοι αστυνομικοί έκριναν ύποπτη την παρουσία του ανηλίκου, ο οποίος βρισκόταν μαζί με δύο συνομήλικούς του.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο σακίδιό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι από γυαλί, μήκους περίπου 20 εκατοστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 14χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία και μαθητής Γυμνασίου στην περιοχή της Πυλαίας, φέρεται να υποστήριξε ότι το αντικείμενο το είχε μαζί του για λόγους αυτοάμυνας.

Ο ανήλικος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου - Αναλήψεως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.