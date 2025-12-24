Άλιμος: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα – Μία τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) στον Άλιμο, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε είσοδο καταστήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Το τροχαίο έγινε στην Καλαμακίου, στο ύψος του Αλίμου, όταν η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Ως αποτέλεσμα ήταν να βγει εκτός πορείας και να πέσει πάνω στο κατάστημα.

Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκε ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.