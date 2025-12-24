Βέροια: Στο νοσοκομείο τετραμελής οικογένεια με 2 παιδιά μετά από σφοδρή καραμπόλα τριών οχημάτων

Στο νοσοκομείο κατέληξε μια τετραμελής οικογένεια που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με άλλα 2 αυτοκίνητα το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στη Βέροια.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια που έχει και δυο παιδάκια έφτασε στη χώρα μας από τη Γερμανία για την περίοδο των εορτών ωστόσο κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο προς το παρόν, συγκρούστηκε με άλλα δυο οχήματα με αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Kozanimedia.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν όλα τα μέλη της οικογένειας. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Βέροιας.

Όπως έγινε γνωστό, ύστερα από ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις, η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: Kozanimedia.gr

Πλήρωσαν διόδια παρά τα μπλόκα

Όπως αναφέρει μάλιστα το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη οικογένεια βίωσε την απόλυτη ταλαιπωρία πριν το τροχαίο μιας και πλήρωσαν κανονικά τα διόδια των Μαλγάρων αλλά λίγο μετά υπήρχε εκτροπή κυκλοφορίας λόγω του μπλόκου στο Νησέλι.

Καταγγέλλουν πως δεν υπήρχε καμία πινακίδα ή οδηγία και έτσι, μέσω του GPS κατευθύνθηκαν προς Βέροια από παράδρομους.