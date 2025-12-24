Διπλή αναστάτωση στο Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και καμένο ΙΧ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της παραμονής Χριστουγέννων, όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι κοντά στην εφορία και δίπλα στις παλιές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το Creta24.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με προσωπικό, το οποίο κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες. Οι ένοικοι του σπιτιού δεν κινδύνευσαν, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν στον εξωτερικό χώρο, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στο μπαλκόνι, εξαπλώθηκε στην τέντα και προκάλεσε αναστάτωση.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική κλήθηκε και σε δεύτερο περιστατικό στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, όπου ένα ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Δύο οχήματα με πυροσβέστες έφτασαν άμεσα, αποτρέποντας τραυματισμούς, ωστόσο το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.