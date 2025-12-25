Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12) στο Μικρολίμανο, όταν φωτιά εκδηλώθηκε στο εστιατόριο που ανήκει στον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, Άλεκ Πίτερς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 14:00 παρατηρήθηκαν πυκνοί καπνοί να βγαίνουν από την καμινάδα του καταστήματος, με την εστία της φωτιάς να εντοπίζεται στην κουζίνα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή των εργαζομένων του εστιατορίου, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να περιοριστεί προτού επεκταθεί.

Την ώρα του συμβάντος, ο Άλεκ Πίτερς δεν βρισκόταν στο χώρο, καθώς είχε ήδη αναχωρήσει με την αποστολή του Ολυμπιακού για την Μπολόνια, ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.