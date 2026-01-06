Ολυμπιακός: Ο Άλεκ Πίτερς προσκαλεί τον κόσμο στο εστιατόριό του με... μια έκπληξη (video)

Ο Άλεκ Πίτερς αγωνίζεται από το 2022 στον Ολυμπιακό, και δεν κινείται μόνο στα παρκέ της Stoiximan GBL, αλλά ξεδιπλώθηκε και... επιχειρηματικά. Τον Απρίλιο του 2025 άνοιξε ένα εστιατόριο πολύ κοντά στο γήπεδο του Ολυμπιακού και πιο συγκεκριμένα στο Μικρολίμανο, και το ονόμασε TwentyFive (ή αλλιώς «25»).

Η ονομασία είναι εμπνευσμένη από τον αριθμό που φοράει στις περισσότερες ομάδες που έχει αγωνιστεί. Ο Αμερικάνος φόργουορντ, με μια δημοσίευση στον λογαριασμό του στο instagram, προσκάλεσε τον κόσμο στο εστιατόριό του την Κυριακή (18/1), για μια ιδιαίτερη βραδιά. Ιδιαίτερη γιατί ο Πίτερς θα βγάλει τα μπασκετικά του, και α φορέσει την μαγειρική ποδιά, και θα βρεθεί στην κουζίνα του TwentyFive μαζί με την υπόλοιπη μαγειρική ομάδα.