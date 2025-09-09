Κόκκινη παρέλαση στο Μικρολίμανο: Οι παίκτες του Ολυμπιακού στα εγκαίνια του «TwentyFive» του Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού, που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σταθερές και αγαπητές παρουσίες της ομάδας, αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πέρα από τα παρκέ. Την Κυριακή (8/9) άνοιξε επίσημα τις πόρτες του το «TwentyFive» στο Μικρολίμανο, ένα εστιατόριο που φέρει την προσωπική του υπογραφή.



Η επιλογή του ονόματος μόνο τυχαία δεν είναι, αφού ο αριθμός «25» είναι το νούμερο που κοσμεί τη φανέλα του από την πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Έτσι, ο χώρος αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, συνδέοντας το μπασκετικό του παρόν με το επιχειρηματικό του μέλλον.





Στα εγκαίνια βρέθηκαν άνθρωποι του στενού του κύκλου αλλά και αρκετοί συμπαίκτες του, οι οποίοι τον στήριξαν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με τον Πίτερς να υποδέχεται φίλους και γνωστούς στον κομψό και φιλόξενο χώρο, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς στο λιμάνι του Πειραιά.



EUROKINISSI

EUROKINISSI







Ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές την αγάπη του για την Ελλάδα και με αυτή την κίνηση δείχνει πως σκοπεύει να παραμείνει συνδεδεμένος με τη χώρα μας, ακόμα και εκτός παρκέ. Το «TwentyFive» αποτελεί όχι μόνο επαγγελματικό βήμα, αλλά και έναν τρόπο να αφήσει το αποτύπωμά του στην πόλη που τον αγκάλιασε.

