Ολυμπιακός: Η εικόνα των νέων «ερυθρολεύκων» στο πρώτο «ξεμούδιασμα» της σεζόν

Ο Ολυμπιακός μπήκε σε αγωνιστικό ρυθμό με ένα τεστ προετοιμασίας απέναντι στον Προμηθέα, επικρατώντας με άνεση 95-67 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, το φιλικό αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία ώστε να δει στην πράξη τους νεοαποκτηθέντες παίκτες, αλλά και τον Κίναν Έβανς, που αν και δεν είναι φετινό απόκτημα, εμφανίστηκε μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Ο Ντόντα Χολ έδειξε από νωρίς ότι μπορεί να αποτελέσει σταθερή δύναμη κοντά στο καλάθι. Με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, έδωσε ένταση στη ρακέτα και πρόσφερε λύσεις στο σκοράρισμα με αποτελεσματικά τελειώματα. Θετικό ντεμπούτο είχε και ο Τάισον Γουόρντ, που σταμάτησε στους 11 πόντους, μοιράζοντας και 5 ασίστ. Παρά την αστοχία του από τα 6,75μ. (0/4 τρίποντα), έδειξε διάθεση να συνεισφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.





Ο νεαρός Όμηρος Νετζήπογλου αξιοποίησε τα λεπτά συμμετοχής του, σημειώνοντας 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δείχνοντας πως μπορεί να δώσει ενέργεια από τον πάγκο. Ο Καλίφα Κουμάτζι, που συμμετέχει στην προετοιμασία, ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, προσθέτοντας μέγεθος και αθλητικότητα κοντά στο καλάθι.



Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Κίναν Έβανς, ο οποίος πάτησε παρκέ για πρώτη φορά μετά την απουσία του. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 3 πόντους (1/3 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές) και μοίρασε 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να ξαναβρεί ρυθμό, αλλά παράλληλα άφησε υποσχέσεις για την πορεία της σεζόν.