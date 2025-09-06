Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στο ΝΒΑ και τους Μπρούκλιν Νετς

Ο άλλοτε παίκτης και δις πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, Έισι Λο μετά την απόσυρσή του από τα παρκέ φαίνεται πως θέλει να παραμείνει στο χώρο του αθλήματος και μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στο τμήμα σκάουτινγκ των Σακραμέντο Κίνγκς, και τρία χρόνια συνεργασίας με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ως Director of Amateur Scouting ετοιμάζεται να αναλάβει πόστο στους Μπρούκλιν Νέτς σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο.

The Brooklyn Nets will hire Acie Law as Director of Player Personnel, sources told @hoopshype. Law was Director of Amateur Scouting for the Oklahoma City Thunder since 2022 and won a championship with the team last season. Prior, he was a Sacramento Kings scout for four seasons. pic.twitter.com/r9Oaj5DZwy — Michael Scotto (@MikeAScotto) September 5, 2025

Θυμίζουμε πως ο Είσι Λο, μετά από μια πλούσια καριέρα στο NBA, σε ομάδες όπως Ατλάντα Χόκς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος, Σικάγο Μπούλς, και Μέμφις Γκρίζλις, ήρθε στην Ευρώπη για την Παρτιζάν το 2011 και ένα χρόνο αργότερα φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» και με την ομάδα του Πειραιά στέφθηκε δύο φορές Πρωταθλητής Ευρώπης το 2012 και το 2013.