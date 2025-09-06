Σκληρή απάντηση στον Ολυμπιακό από τους προπονητές της Euroleague

Ο Ολυμπιακός εξέδωσε χθες (5/9) το απόγευμα ανακοίνωση αναφορικά με την επιστολή που έστειλε στη Euroleague για τη διεξαγωγή του Final Four και την έδρα που επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το μεγάλο αυτό event, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ζητά από τον Παούλιους Μοτεγιούνας να απαντήσει σε «εύλογα ερωτήματα στη διαχείριση των υποψηφιοτήτων για το Final Four 2026».



Η Ένωση Προπονητών της Euroleague απάντησε στην επιστολή που έστειλε ο Ολυμπιακός και αρνείται κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητάς της και του εκτελεστικού διευθυντή της, Γκόραν Σάσιτς. Θυμίζουμε ότι η απόφαση για την έδρα διεξαγωγής του Final Four αναμένεται να παρθεί την Τετάρτη (10/9).

Αναλυτικά η ανακοίνωση των προπονητών:

«Η Ένωση Προπονητών της EuroLeague (EHCB) έλαβε υπόψη τα πρόσφατα δημόσια σχόλια σχετικά με τον ρόλο του Εκτελεστικού Διευθυντή της EHCB, Γκόραν Σάσιτς, στην υποψηφιότητα για το Final Four της Αθήνας 2026.



Η EHCB απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού της ηγεσίας της και του εκτελεστικού διευθυντή της, κ. Σάσιτς. Όπως όλα τα μέλη της διοίκησης της EHCB, ο κ. Σάσιτς εκτελεί τα καθήκοντά του σε πλήρη συμμόρφωση με το καταστατικό της ένωσης και με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και ουδετερότητας.



Η EHCB επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η ευθύνη για την επιλογή της πόλης υποδοχής του Final Four βαρύνει τη διοίκηση της EuroLeague και τους συλλόγους-μέλη της, όχι την EHCB. Καθώς η ένωσή μας δεν έχει δικαίωμα ψήφου ή άμεσο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του επαγγελματικού συμβουλευτικού έργου του κ. Σάσιτς και των καθηκόντων του ως εκτελεστικού διευθυντή μας.



Ο κ. Σάσιτς ενεργεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη εμπειρία του ως επιτυχημένου Προέδρου της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four του Βελιγραδίου του 2022. Η εμπειρία του στη διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα και έχει προσεγγιστεί προσωπικά για να συμβουλεύσει σχετικά με την υποψηφιότητα της Αθήνας. Αυτή είναι μια κοινή πρακτική για άτομα με εξειδικευμένες δεξιότητες στην οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.



Οι πρώτοι που ενημερώθηκαν για αυτή την προσπάθεια του 2026 ήταν ο πρόεδρος της EHCB, Δημήτρης Ιτούδης και ο αντιπρόεδρος της EHCB, Γιάννης Σφαιρόπουλος, στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας και ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μέσω του γενικού διευθυντή του συλλόγου, Νίκου Λεπενιώτη. Το ίδιο ίσχυε και όταν ήταν πρόεδρος της LOC το 2022. Ήταν ήδη εκτελεστικός διευθυντής της EHCB. Εκείνη την εποχή, ο κ. Σάσιτς ενημέρωσε δεόντως τον τότε πρόεδρό του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον αντιπρόεδρο Πάμπλο Λάσο, τη διοίκηση της Euroleague και τον Δήμο Βελιγραδίου, μαζί με εκπροσώπους του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν.



Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σχετικά με τον κ. Σάσιτς και το πρόσφατο Συνέδριο Προπονητών της EHCB που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, πρέπει να ενημερώσουμε τον Ολυμπιακό και το κοινό ότι το γήπεδο δεν παραχωρήθηκε δωρεάν στην EHCB. Αντιθέτως, καταβλήθηκε ενοίκιο για κάθε μέρος της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε, και αυτό μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί από τον δήμο Αθηναίων και το ελληνικό Υπουργείο Αθλητισμού.



Η κύρια εστίαση της EHCB παραμένει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των προπονητών της EuroLeague και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του αθλήματος. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της EuroLeague για να διασφαλίσουμε τη συνεχή επιτυχία του πρωταθλήματος».