Η Αθήνα «αγγίζει» το Final Four, δεν ανέβασε την προσφορά του το Βελιγράδι - Πότε βγαίνει η απόφαση

H Αθήνα και το Βελιγράδι είναι οι δύο υποψήφιες πόλεις για τη διεξαγωγή του Final Four της Euroleague τον Μάιο 2026 και όπως όλα δείχνουν τις επόμενες ημέρες θα παρθεί οριστικά η απόφαση με τις δυο πλευρές να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους με ένα επιπλέον στοιχείο να δίνει ένα πλεονέκτημα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες το Βελιγράδι δεν ανέβασε την προσφορά του (στο οικονομικό κομμάτι) σε σχέση με αυτή που είχε καταθέσει και με αυτόν τον τρόπο η Αθήνα αποκτά ένα μικρό προβάδισμα ενώ σύντομα θα υπάρξει οριστική απόφαση από τη διοργανώτρια αρχή, που ήδη έχει μιλήσει και έχει παρουσιάσει τις δύο προτάσεις στις ομάδες μετόχους και έχει διαμορφωθεί το κλίμα της τελικής επιλογής.

Αρχικά υπήρχε στο «τραπέζι» η σκέψη η απόφαση για τη διεξαγωγή του Final Four να παρθεί προς τα τέλη Ιουλίου, όταν και οι δύο πλευρές είχαν ανεβάσει την προσφορά τους αλλά η «μάχη» μεταξύ των δυο χωρών συνεχίζεται και έτσι την επόμενη Τετάρτη (10/9) θα γίνει νέα και οριστική ψηφοφορία ανάμεσα για την πόλη και το γήπεδο που θα αναλάβει τη δράση.