Το ΟΑΚΑ σε τροχιά ανανέωσης: Το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα της χώρας μεταμορφώνεται

Οι εργασίες αναβάθμισης του ΟΑΚΑ προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, με δεκάδες εργοτάξια να λειτουργούν καθημερινά σε διπλές βάρδιες, προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και όπως γνωστοποίησε ο Συντονιστής Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιόρης πρόκειται για μια ριζική ανακαίνιση.

Συγκεκριμένα στο ποδηλατοδρόμιο «υλοποιείται η αποξήλωση του παλαιού χρώματος της στέγης Καλατράβα, ο καθαρισμός των υδρορροών, η συντήρηση μεταλλικών στοιχείων και η συνολική ανακατασκευή της αγωνιστικής πίστας» ενώ παράλληλα τοποθετούνται εξειδικευμένοι επιταχυνσιογράφοι που επιτρέπουν την παρακολούθηση τάσεων και παραμορφώσεων στα μεταλλικά στοιχεία και τις καλωδιώσεις του στεγάστρου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις δεξαμενές του κολυμβητηρίου γίνονται «παρεμβάσεις με καθαίρεση σαθρών επιφανειών σκυροδέματος, αποκατάσταση και ενίσχυση του οπλισμού, ριζική ανακατασκευή του καναλιού υπερχείλισης, καθώς και εκτεταμένες επισκευές σε πλακίδια και υδραυλικές εγκαταστάσεις ενώ εργασίες συντήρησης και επαναβαφής εκτελούνται και στις μικρότερες μεταλλικές κατασκευές Καλατράβα, ώστε να αποκατασταθεί η αρχιτεκτονική τους λάμψη.

DV Architects

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την συμβολή του Υπερταμείου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κωνσταντίνος Χαλιόρης: Ο άνθρωπος πίσω από την αναγέννηση του ΟΑΚΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κωνσταντίνος Χαλιόρης, είναι οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτορας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και από τον Μάρτιο του 2020 έχει αναλάβει τη θέση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης». Ο στόχος του είναι να εκσυγχρονίσει και να αναζωογονήσει το ΟΑΚΑ, με σκοπό να γίνει ένα σύγχρονο και ζωντανό σημείο συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού.

Το έργο του δεν ήταν καθόλου εύκολο, καθώς από την αρχή ανέλαβε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εν μέσω πανδημίας, αλλά εφάρμοσε συντονισμένα έργα, συντηρήσεις, βαψίματα, ώστε να αναβαθμιστεί η εικόνα και η λειτουργικότητα του χώρου. Ο ίδιος ακολουθεί το σλόγκαν #olokaikatiallazei, και μέσα από τις πράξεις του έχει αποδείξει πως είναι ένας άνθρωπος με όραμα και επιμονή για να επαναφέρει το ΟΑΚΑ, στην καρδιά των πολιτών.

Όσον αφορά το ΟΑΚΑ και τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει ο Χαλιόρης είχε δηλώσει σε συνέντευξη του το 2021 πως πρόκειται για μία πολύ μεγάλη εγκατάσταση, περίπου 1.180 στρέμματα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση μέσα σε αστικό ιστό στην Ευρώπη, όπου καθημερινά μπαίνουν 15.000 – 17.000 άτομα και τα σαββατοκύριακα φτάνουν τις 20.000 με 22.000 άτομα.

Οι δράσεις με ΑΜΕΑ, κατοικίδια, δενδροφύτευση και το όραμα του για το ΟΑΚΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κωνσταντίνος Χαλιόρης εκτός από τα έργα στις εγκαταστάσεις έχει ζωντανέψει τον οργανισμό με δράσεις και εκδηλώσεις για το περιβάλλον και τα ζώα, φυτεύοντας πάνω από 50 πλάτανους, θάμνους και δέντρα σε κάποιες πλευρές του συγκροτήματος ενώ για τους μικρούς τετράποδους φίλους, έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στείρωσης και εμβολιασμού των «κατοικιδίων - αδέσποτων» που βρίσκονται μέσα στο Ολυμπιακό Συγρκότημα.

Επίσης ο Χαλιόρας και η ομάδα του ασχολήθηκε με τα ΑΜΕΑ, φτιάχνοντας νέες θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ, όδευση για τυφλούς και αντικαστάθηκαν τα παλιά αναβατόρια και οι παλιοί ανελκυστήρες, ώστε να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση και όπως δήλωσε και εκείνος αυτά τα έργα ήταν κάτι που ήταν αυτονόητο να γίνει.

Το όραμα του για το ΟΑΚΑ, είναι πρώτα από όλα να να βρισκόμαστε, πάντοτε, δίπλα στους αθλητές, για την προετοιμασία και τις ανάγκες τους ενώ τονίζει πως δεν αρκεί μόνο να καμαρώνουμε για τις νίκες και τις μεγάλες επιτυχίες των Ελλήνων Αθλητών στο εξωτερικό αλλά θέλουμε και οφείλουμε να στηρίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στην προετοιμασία τους.

Τέλος τόνισε πως θα ήθελε πολύ να δει ένα μεγάλο Ολυμπιακό Πάρκο που θα μας κάνει όλους υπερήφανους.