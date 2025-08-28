Σοβαρό ατύχημα για τον ποδηλάτη Κρις Φρουμ: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα

Ο τετράκις νικητής του Γύρου της Γαλλίας, Κρις Φρουμ, νοσηλεύεται στη Γαλλία έπειτα από σοβαρό ατύχημα στην προπόνηση, από το οποίο προκλήθηκαν τραύματα στον πνεύμονα, κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και πέντε σπασμένα πλευρά. Ο 40χρονος ποδηλάτης μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Τουλόν, όπου θα επιβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», η ομάδα του, Israel-PremierTech, επιβεβαίωσε ότι το ατύχημα συνέβη κοντά στο Σεν Ραφαέλ, χωρίς να υπάρχει εμπλοκή άλλων οχημάτων ή ποδηλάτων. Το ατύχημα θέτει σε κίνδυνο την καριέρα του Φρουμ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου.

Chris Froome suffers collapsed lung, broken back and broken ribs in serious cycling crash and is airlifted to hospital https://t.co/wsZpVrLWEL — Daily Mail Sport (@MailSport) August 28, 2025

Ο ίδιος σε πρόσφατες δηλώσεις του εμφανιζόταν αβέβαιος για την συνέχεια της επιτυχημένης καριέρας του, υπογραμμίζοντας την πρόθεση του να ιδρύσει σχολή ποδηλασίας στην Αφρική για να δώσει ευκαιρίες σε νέα ταλέντα.

Ο Φρουμ, κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στον Γύρο της Γαλλίας το 2013, προσθέτοντας μετέπειτα τρεις ακόμη τίτλους , ενώ το 2018 πανηγύρισε τη νίκη του στο Τζιρό ντ’ Ιτάλια. Από το σοβαρό ατύχημα του 2019, όταν έσπασε το μηριαίο οστό, δεν κατάφερε να επανέλθει πλήρως στα υψηλά στάνταρ, με τον τίτλο στην Ιταλία να παραμένει ο τελευταίος στη καριέρα του.