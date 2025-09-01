Ελλάδα Τουρίστες Τραυματισμός Σαντορίνη Local News

Σαντορίνη: Τραυματίστηκε 27χρονος τουρίστας που έκανε wakeboard

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Φωτογραφία αρχείου (Unsplash)
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραυματισμό στο μηρό υπέστη ένας 27χρονος αλλοδαπός, ενώ συμμετείχε σε δραστηριότητα θαλάσσιου μέσου αναψυχής τύπου wakeboarding, στη θαλάσσια περιοχή στο Καμάρι Σαντορίνης.

Το wakeboarding είναι θαλάσσιο σπορ, στο οποίο ο αθλητής στέκεται πάνω σε ειδική σανίδα (wakeboard) και, κρατώντας λαβή συνδεδεμένη με σχοινί, έλκεται από ταχύπλοο σκάφος ή σύστημα συρματόσχοινου, εκτελώντας κινήσεις και άλματα πάνω στα κύματα.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

