Η επικίνδυνη «ατραξιόν» της Σκιάθου: Η στιγμή που τουρμπίνες αεροπλάνου εκτοξεύουν κόσμο και βαλίτσες

Η Σκιάθος, πέρα από τις ομορφιές της, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε νησί -μαγνήτης για «κυνηγούς αδρεναλίνης». Ο λόγος; Ο αεροδιάδρομος που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από παραλία.

Τουρίστες από κάθε γωνιά του κόσμου συρρέουν σε παραλία που βρίσκεται δίπλα στον διάδρομο απογείωσης, προκειμένου να ζήσουν την εμπειρία της απογείωσης και της προσγείωσης αεροσκαφών από απόσταση… σχεδόν μηδενική.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο, το φαινόμενο όχι μόνο συνεχίζεται αλλά φαίνεται να εντείνεται κάθε χρόνο, μετατρέποντας μια τουριστική «περιέργεια» σε μια συνήθεια που πολλές φορές ξεφεύγει από τα όρια της λογικής και της ασφάλειας.

Επικίνδυνη τουριστική «ατραξιόν»

Τουρίστες στέκονται ελάχιστα μέτρα μακριά από τις τουρμπίνες, αγνοώντας επιγραφές και προειδοποιήσεις ασφαλείας. Δεν είναι λίγες οι φορές που βίντεο από τις απογειώσεις κάνουν το γύρο του διαδικτύου, με ανθρώπους να προσπαθούν να κρατηθούν από κάγκελα, κολώνες ή και μεταξύ τους για να μην παρασυρθούν από τον δυνατό αέρα.

Χαρακτηριστικό είναι ένα πρόσφατο περιστατικό -σημειώθηκε πριν από περίπου δώδεκα ημέρες- όταν αεροσκάφος της Ryanair ετοιμαζόταν να απογειωθεί. Η ώθηση από τις τουρμπίνες ήταν τόσο ισχυρή, που αποσκευές τουριστών κυριολεκτικά… πέταξαν και κατέληξαν στη θάλασσα. Σε ένα ιδιαίτερα σουρεαλιστικό αλλά και επικίνδυνο στιγμιότυπο, τουρίστας απαθανατίστηκε να τρέχει και να βουτάει στη θάλασσα για να ανασύρει τη βαλίτσα του, που είχε παρασυρθεί από τον δυνατό αέρα.

Το περιστατικό αυτό, όπως και πολλά άλλα παρόμοια που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές, αν και έχουν τοποθετήσει πινακίδες που προειδοποιούν για τον κίνδυνο, φαίνεται να μην μπορούν να περιορίσουν τη μαζική αυτή «τουριστική ατραξιόν». Από τη μία πλευρά, το φαινόμενο αποτελεί διαφήμιση για το νησί, από την άλλη όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός σοβαρού ατυχήματος, που θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες.