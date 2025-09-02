Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9), καθώς ένας 22χρονος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται η τοπική ιστοσελίδα korinthostv.gr, λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα, η Αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα Επείγοντα, ένας 22χρονος τραυματισμένος από μαχαίρι στο λαιμό.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς κατέληξε.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη και για να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.