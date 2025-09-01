Τροχαίο με Porsche: «Έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό και έφυγα εκτός δρόμου», ισχυρίζεται η οδηγός

Η 45χρονη οδηγός της Porsche, η οποία κατηγορείται για την πρόκληση του τροχαίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8), υποστήριξε ότι δεν είχε πιει καθόλου αλκοόλ.

Μάλιστα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, εξήγησε τι ήταν αυτό που την έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να διεμβολίσει άλλο όχημα, από το οποίο βγήκε σοβαρά τραυματισμένη η 26χρονη οδηγός, καθώς και να τραυματιστεί ο 28χρονος φίλος της. Η 45χρονη μίλησε και για την εγκατάλειψη και την φυγή της από τον τόπο του ατυχήματος.

«Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Έπαθα αμνησία»

«Δεν έχω κάνει κάτι. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα», ήταν τα πρώτα λόγια της.

Αναφορικά με την φυγή της από το σημείο του τροχαίου δήλωσε: «Βασικά έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ. Υπάρχουν χαρτιά. Στο οποίο πήγα και δέχτηκα τις Πρώτες Βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού. Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε».

Επισημαίνει, ακόμη, ότι δεν είχε πιει καθόλου αλκοόλ. «Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω».

Επιπλέον, εξήγησε τι ήταν αυτό που την έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος: «Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε... έφυγα εκτός δρόμου».

«Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είναι μηδενικές. Δεν είχα καταναλώσει (σ.σ. αλκοόλ)», επέμεινε η 45χρονη.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι σοκαρισμένη καθώς και ότι της έδωσαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ όταν ήταν αιμόφυρτη.