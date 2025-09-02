Τροχαίο με την Porsche: Η ώρα του ανακρίτη για την 45χρονη – Τα πέντε «καυτά» ερωτήματα

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει σήμερα η 45χρονη που βρίσκεται στο επίκεντρο του τροχαίου ατυχήματος, που συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα. Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης -Μουδανιών.

Το πολυτελές όχημα Porsche, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, μια 26χρονη και ένας 28χρονος, τα οποία νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα στο ΑΧΕΠΑ.

Το όχημα ανήκει στην 45χρονη ωστόσο όσα εκτυλίχθηκαν μετά την σύγκρουση των δυο οχημάτων και τον τραυματισμό του νεαρού ζευγαριού έχουν πολλά θολά σημεία που χρίζουν διερεύνησης.

Αυτό είναι έργο του ανακριτή ενώπιον του οποίου απολογείται σήμερα η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche.

Στιγμιότυπο από το τροχαίο με την Porsche. Φωτό: Glomex/ΣΚΑΪ

Βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος

Σε βάρος της 45χρονης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thestival.gr, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων. Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται για οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών καθώς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι (Xanax), το οποίο φαίνεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου μετέβη μετά το τροχαίο.

Νάσος Σιμόπουλος/Eurokinissi

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, τονίζουν με δηλώσεις τους πως η 45χρονη δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν έγινε το τροχαίο και πως η γυναίκα δεν κατάλαβε ότι συγκρούστηκε με άλλο όχημα, γι’ αυτό και έφυγε από το σημείο συνοδεία φιλικών της προσώπων που τη μετέφεραν στο νοσοκομείο καθώς είχε τραυματιστεί.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η 45χρονη ισχυρίζεται ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση και ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε ένα ηρεμιστικό χάπι.

Ωστόσο, οι αρχές έχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Τα πέντε βασικά σημεία που ερευνώνται, σύμφωνα με εκτενή ανάλυση που δημοσιεύει η ιστοσελίδα voria.gr, είναι: