Τροχαίο με την Porsche: Ανατροπή δεδομένων από το αλκοτέστ - Τι λέει η 45χρονη

Την δική της άποψη για τα πραγματικά περιστατικά του σοβαρού τροχαίου με δύο τραυματίες, στο ύψος της Θέρμης, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών καλείται να δώσει η οδηγός της Porsche.

Η 45χρονη που οδηγούσε το πολυτελές όχημα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα, που θα κρίνει την ποινική της μεταχείριση.

Η 45χρονη συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της και σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων της, οι αιματολογικές της εξετάσεις είναι αρνητικές σε αλκοόλ, ενώ το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει και η Τροχαία. Την Παρασκευή η Τροχαία είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπιστεί οινόπνευμα στο δείγμα αίματος της οδηγού της Porsche και για αυτό η τελική επιβεβαίωση ότι δεν υπήρχε αλκοόλ στο αίμα της 45χρονης αλλάζει πλήρως τα δεδομένα.

Από την πλευρά της η 45χρονη υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο, αλλά πήγε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια φίλων της που ακολουθούσαν με άλλο αυτοκίνητο.

«Ήμουν σε κατάσταση σοκ», λέει η οδηγός

Μέσω των συνηγόρων της, η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από φιλικό της πρόσωπο, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι είχε ήδη ενημερωθεί η Τροχαία με τηλεφώνημα λίγα λεπτά μετά το τροχαίο.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και αρνείται ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Σανίδας, η 45χρονη είναι έμπορος αυτοκινήτων, οικογενειάρχισσα και «άνθρωπος της εκκλησίας», ενώ τόνισε ότι έχει διάγνωση προσωρινής αμνησίας λόγω του σοκ.

Τέλος, η κατηγορούμενη παραδέχθηκε στις προανακριτικές αρχές ότι εκείνη οδηγούσε την Porsche, ενώ τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.