Τροχαίο με την Porsche στη Θεσσαλονίκη: Η ώρα του εισαγγελέα για την 45χρονη οδηγό

Έφτασε η ώρα της απόδοσης ευθυνών για το απίστευτο -όσο και σοβαρό- τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στη Θεσσαλονίκη. Η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς οχήματος Porsche αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Η γυναίκα κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα. Υπενθυμίζεται ότι εγκατέλειψε το σημείο της σύγκρουσης, ενώ οι αρχές την εντόπισαν με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Αναμένονται, επίσης, τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων για το αλκοόλ.

Το πολυτελές όχημα της 45χρονης συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν η 26χρονη οδηγός του και ο 28χρονος συνοδηγός της. Και οι δύο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εκτός κινδύνου.

«Ήμουν σε κατάσταση σοκ», λέει η οδηγός

Μέσω των συνηγόρων της, η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από φιλικό της πρόσωπο, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι είχε ήδη ενημερωθεί η Τροχαία με τηλεφώνημα λίγα λεπτά μετά το τροχαίο.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και αρνείται ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Σανίδας, η 45χρονη είναι έμπορος αυτοκινήτων, οικογενειάρχισσα και «άνθρωπος της εκκλησίας», ενώ τόνισε ότι έχει διάγνωση προσωρινής αμνησίας λόγω του σοκ.

Τέλος, η κατηγορούμενη παραδέχθηκε στις προανακριτικές αρχές ότι εκείνη οδηγούσε την Porsche, ενώ τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.