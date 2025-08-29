Βίντεο ντοκουμέντο με την Porsche της 45χρονης να τρέχει στη Μουδανιών 1 χλμ. πριν τη σύγκρουση

Ιλιγγιώδη ταχύτητα φέρεται να είχε αναπτύξει η πολυτελής μαύρη Porsche, που τα ξημερώματα ενεπλάκη σε τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Όπως καταγράφεται φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του Voria, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, του οποίου η οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Η Τροχαία έρευνα εάν η 45χρονη κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ' έξω, ώστε να απεγκλωβιστεί από το όχημά της.

Εν τω μεταξύ το flash.gr εξασφάλισε φωτογραφία της 46χρονης μέσα στο πολυτελές της όχημα.

Η σχέση της με τον γνωστό κομμωτή

Λίγες ώρες πριν το τροχαίο, στην πολυτελή Porsche είχε επιβιβαστεί ο γνωστός hair stylist Τρύφωνας Σαμαράς. Ο ίδιος, μιλώντας mega , αποκάλυψε τη γνωριμία του με την 45χρονη: «Την γνώρισα μέσω ενός δημοσιογράφου για κάποια συνεργασία που θα έκανε με τα οχήματά της. Ήταν και πρώην μοντέλο και είχαμε πολύ καλή επαφή. Βρεθήκαμε σε μαγαζί, διασκεδάσαμε και μετά μπήκα εγώ στην Porsche συνοδηγός. Πήγαμε και σε δεύτερο νυχτερινό κέντρο και στη συνέχεια οδηγούσε μια φίλη της, μέχρι που με πήγαν σε ξενοδοχείο. Μετά δεν ξέρω τι έγινε…».

Η 45χρονη οδηγός, μετά τη σύγκρουση, φέρεται να έσπασε την ηλιοροφή του πολυτελούς αυτοκινήτου για να απεγκλωβιστεί και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να την εντοπίσουν, με την ίδια τελικά να ομολογεί ότι ήταν εκείνη πίσω από το τιμόνι.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Θέρμη

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέφτοντας πάνω στο δεύτερο όχημα. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός έσπασε την ηλιοροφή του πολυτελούς οχήματος και τράπηκε σε φυγή.



Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες στο άλλο όχημα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το έργο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο με τα δύο αυτοκίνητα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.



Η Porsche έχει καρφωθεί σε κολόνα, την ώρα που το δεύτερο όχημα έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.