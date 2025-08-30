Αυτοθυσία για να σώσει το 8χρονο παιδί: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το τροχαίο στην Πάτρα

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο στην Πάτρα, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν την παρέσυρε μηχανή που παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Σύμφωνα με το tempo24.news η ηλικιωμένη κρατούσε το μικρό κορίτσι, μόλις 8 ετών από το δεξί της χέρι και περνούσε κάθετα την παραλιακή οδό Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, στο ύψος της οδού Μαξίμου. Εκείνη την στιγμή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός μίας μηχανής, πέρασε την προηγούμενη διασταύρωση, σιγά σιγά, με κόκκινο! Στη συνέχεια επιτάχυνε και ανέπτυξε ταχύτητα Η 71χρονη γυναίκα μαζί με την 8χρονη βρίσκονταν σχεδόν στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός της μηχανής που είχε κατεύθυνση προς Πύργο, έπεσε πάνω τους, παρασύροντας την 71χρονη, ενώ η 8χρονη από την ορμή εκτινάχθηκε.

«Δεν ήταν η γιαγιά της»

Η γυναίκα προστάτευσε με το σώμα της το παιδί. «Εσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» δηλώνει στο flamis.gr ο πατέρας της 8χρονης, Γιώργος Κωστούρος. Η 71χρονη δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε. Ηταν μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια ως «γιαγιά» και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα. Όπως έκανε και με την 8χρονη το βράδυ της Παρασκευής. Ήταν λίγο πριν τις 10 το βράδυ όταν η μηχανή σκότωνε επί τόπου την άτυχη 71χρονη. Το κοριτσάκι είχε τραύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο αλλά δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο για την υγεία του.

Χαρακτηριστικό της ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ότι μετά την θανατηφόρα παράσυρση, η μηχανή βρέθηκε… στα 150 μακριά από το σημείο! Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, μετέβη στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν ότι μπορούσαν για να επανέλθει η άτυχη γυναίκα, ήταν όμως αργά. Και βοήθησαν επί τόπου το κοριτσάκι. Στο σημείο συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος, και όλοι μιλούσαν για την ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός της μηχανής.