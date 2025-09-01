Πάτρα: Στον ανακριτή ο οδηγός που παρέσυρε θανάσιμα την 86χρονη - Στο νοσοκομείο η 8χρονη εγγονή

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα Δευτέρα (1/9) ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και τραυματισε θανάσιμα μια 85χρονη γυναίκα στην Πάτρα, τραυματίζοντας σοβαρά και την 8χρονη εγγονή της, που επιχείρησε να διασχίσει μαζί της την παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων.

Ο οδηγός αντιμετωπίζει κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο 46χρονος διαμένει στην Αθήνα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, είχε έρθει στην Πάτρα προκειμένου να επισκεφθεί την αδελφή του.

Την ίδια ώρα, η 8χρονη Μαρία παραμένει για τρίτη ημέρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο η 8χρονη Μαρία καθώς έχει κατάγματα και τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της.

Σύμφωνα με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες, η 8χρονη σώθηκε από την αυτοθυσία της γιαγιάς της Τιτίκας Στασινοπούλου, η οποία έκανε το σώμα της «ανθρώπινη ασπίδα» για το κορίτσι, όταν είδε τη μοτοσικλέτα να έρχεται κατά πάνω τους.

Η εξόδιος ακολουθία της 85χρονης, που έχει δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (2/9).