Υπόθεση σοκ στη Λάρισα: «Όταν χτυπάτε τη γυναίκα σας είναι η στιγμή που σταματάτε να είστε άντρας»

Για πράξεις ενδοοικογενειακής βίας τόσο σε βάρος της συζύγου του όσο και του ενήλικου παιδιού του, βρέθηκε κατηγορούμενος ένας 48χρονος στη Λάρισα. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η παθούσα περιέγραψε τον εφιάλτη που ζει εξαιτίας αυτού του εθισμού του άνδρα της.

Το επίδικο βράδυ, όπως κατέθεσε, ο 48χρονος επέστρεψε μεθυσμένος στο σπίτι, τη χτύπησε και στη συνέχεια πήγε στο δωμάτιο του γιου του και κρατώντας ένα μαχαίρι, απείλησε πως θα τον σκοτώσει. Η γυναίκα ανέφερε πως μετά από 28 χρόνια γάμου, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και αποφάσισε να καταγγείλει τη συμπεριφορά του άνδρα της, παρά τις παραινέσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος που την αποθάρρυναν, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, με την εισαγγελέα να τονίζει πως «η στιγμή που χτυπάτε τη γυναίκα σας είναι η στιγμή που σταματάτε να είστε άνδρας».

Τελικά, η συνολική ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε ήταν δύο έτη για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή απειλή, με τριετή αναστολή, με την προτροπή ο άνδρας να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του με το αλκοόλ.