Σοκ στη Λάρισα: Δύο γυναίκες ανάγκαζαν 20χρονη να εκδίδεται και την απειλούσαν

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στη Λάρισα.



Όπως μεταδίδει το onlarissa, δύο γυναίκες αλλοδαπής καταγωγής συνελήφθησαν στην Λάρισα, κατηγορούμενες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.



Θύμα τους ήταν μια 20χρονη κοπέλα από την Κολομβία, η οποία πείστηκε να έρθει στην Ελλάδα με την υπόσχεση ότι θα εξασφάλισε μεγάλα ποσά ως ιερόδουλη.



Μόλις έφτασε στην Ελλάδα, στα τέλη του περασμένου μήνα, μεταφέρθηκε στη Λάρισα και εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Λειβαδάκι, το οποίο είχαν νοικιάσει οι κατηγορούμενες.



Σοκάρουν μάλιστα αποκαλύψεις που μεταφέρει το τοπικό μέσο, σύμφωνα με τις οποίες η 20χρονη φέρεται να ήρθε σε ερωτική συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες μέσα σε μόλις λίγες ημέρες. Τα ραντεβού με τους άνδρες τα κανόνιζε η 43χρονη.



Την απείλησαν

Ωστόσο, όταν η 20χρονη εξέφρασε την επιθυμία της να σταματήσει και να φύγει, οι δύο γυναίκες φέρονται να την απείλησαν πως δεν θα την αφήσουν να φύγει αν δεν τους δώσει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.



Τότε, η 20χρονη κατήγγειλε την κατάσταση που βίωνε πρώτα σε οικείο της πρόσωπο και στην συνέχει στην αστυνομία. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Παραμένουν υπό κράτηση ενόψει της απολογίας τους στον ανακριτή, ενώ το θύμα έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.