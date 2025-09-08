Σοκ στον Τύρναβο: 88χρονος πυροβόλησε εναντίον του 18χρονου αγοριού της εγγονής του

Ένα απίστευτο περιστατικό που λίγο έλλειψε να καταλήξει σε τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 07/09 στον Τύρναβο με πρωταγωνιστές έναν 88χρονο και έναν 18χρονο.

Συγκεκριμένα, ο 88χρονος παππούς της φίλης του 18χρονου πυροβόλησε πισώπλατα τον νεαρό άνδρα τραυματίζοντάς τον, ευτυχώς ελαφρά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του paidis.com, ο 18χρονος διατηρεί σχέσεις με την εγγονή 88χρονου. Όμως, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο ηλικιωμένος ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του με αποτέλεσμα να αρπάξει την καραμπίνα, να την οπλίσει και να πυροβολήσει εναντίον του.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στην πλάτη, ευτυχώς όμως το τραύμα ήταν ελαφρύ και η ζωή του δεν κινδυνεύει. Διακομίστηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο ωστόσο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι μετά τις καταθέσεις προχώρησαν στη σύλληψη του 88χρονου.

Την προανάκριση για τα αίτια της εγκληματικής ενέργειας διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου, ενώ ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.