Τραγωδία με 55χρονο στη Λάρισα - Βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια - Ειδοποιήθηκε η αστυνομία

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας άντρας ηλικίας περίπου 55 ετών μέσα στο σπίτι του στη Λάρισα.

Ο 55χρονος εντοπίστηκε κοντά στις 6 το απόγευμα και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία.

