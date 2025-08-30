Τραγωδία με 55χρονο στη Λάρισα - Βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας άντρας ηλικίας περίπου 55 ετών μέσα στο σπίτι του στη Λάρισα.



Ο 55χρονος εντοπίστηκε κοντά στις 6 το απόγευμα και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια.



Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία.