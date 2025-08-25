Μητέρα Βασίλη Καλογήρου: «Ξέρουν ότι λένε ψέματα αλλά εξακολουθούν να λένε ψέματα»

Με νέα ανάρτηση επανήλθε στα social media η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έπειτα από αναζητήσεις 50 ημερών αφότου χάθηκαν τα ίχνη του κατά τις πρώτες ημέρες του 2025, στη Λάρισα.

Η πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ένα απόσπασμα του Ρώσου συγγραφέα και νομπελίστα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν:

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα.

ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ!!!»

Πολλοί είναι εκείνοι που εκλαμβάνουν την ανάρτηση ως αιχμή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Δικαιοσύνη την υπόθεση του γιου της, δεδομένου πως δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε αινιγματικές αναρτήσεις μέσω των social media.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, που απέδωσε τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου σε παθολογικά αίτια, με την οικογένεια ωστόσο να διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής επί της διάταξης.

Το χρονικό της εξαφάνισης και ο τραγικός επίλογος

Ο Βασίλης Καλογήρου εξαφανίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου, περίπου στις 17:00, όταν έφυγε από το σπίτι του για περίπατο στον Πηνειό, όπως συνήθιζε. Για 50 ημέρες αναζητήθηκε εντατικά, κυρίως σε παραπήνειες περιοχές.

Η σορός του εντοπίστηκε στις 17 Φεβρουαρίου, σε μια δυσπρόσιτη λοφώδη τοποθεσία κοντά στην περιοχή Τσαταλάρ στα Πλατανούλια, από εργάτη κτηνοτροφικής μονάδας, ο οποίος ανησύχησε λόγω της περίεργης συμπεριφοράς των σκύλων του τις προηγούμενες ημέρες. Ο ιδιοκτήτης του ποιμνιοστασίου ενημέρωσε αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.

Η αστυνομία κατέσχεσε καταγραφικά συστημάτων ασφαλείας από το ποιμνιοστάσιο και γειτονικές επιχειρήσεις, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει πλήρως την πορεία του Βασίλη Καλογήρου από την έξοδό του από το σπίτι του μέχρι το σημείο εντοπισμού του.

Η υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου είχε συγκλονίσει τη Λάρισα και το πανελλήνιο, με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να κυριαρχεί για καιρό στη δημόσια συζήτηση.

Ωστόσο, η επίσημη διάταξη της Εισαγγελίας, σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά πορίσματα, έρχεται να κλείσει οριστικά τον φάκελο της υπόθεσης, αποδίδοντας τον θάνατο του 39χρονου σε φυσικά αίτια και συγκεκριμένα σε θανατηφόρα υποθερμία.