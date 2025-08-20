Λάρισα: Νεαροί έσπαγαν αυτοκίνητα για πλάκα - Ζούμε σε ομηρία, λένε οι κάτοικοι

Μεταμεσονύχτιο χάος στην Λάρισα από ομάδα νεαρών που αναστάτωσαν μια ολόκληρη γειτονιά.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι νεαροί εμφανίστηκαν κοντά στην οδό Σωκράτους, στο τμήμα που οδηγεί προς τη γέφυρα και άρχισαν να προκαλούν εκτεταμένες φθορές: έσπαγαν καθρέφτες σταθμευμένων οχημάτων, εκσφενδόνιζαν πέτρες και δημιουργούσαν χάος, για την… «πλάκα τους».

Οι περίοικοι παρακολουθούσαν έντρομοι από τα μπαλκόνια τους τη μανία των νεαρών. «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι, κάθε τόσο έχουμε τα ίδια», σχολίαζε κάτοικος της περιοχής, εκφράζοντας την αγανάκτηση που κυριαρχεί στη γειτονιά.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, με αποτέλεσμα οι νεαροί να διαλυθούν προτού προκληθούν σοβαρότερες ζημιές ή τραυματισμοί.

Ζούμε σε ομηρία, λένε οι κάτοικοι

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Σμύρνη μετατρέπεται σε πεδίο δράσης νεαρών με παραβατική συμπεριφορά. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση που έχει πάρει μορφή «καθημερινότητας» και ζητούν πιο ουσιαστική και σταθερή παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή. «Ζούμε σε ομηρία. Δεν ξέρουμε πότε θα ξημερώσουμε χωρίς ζημιές ή επεισόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά άλλος κάτοικος.