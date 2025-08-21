Άγρια συμπλοκή στον Βόλο: Μπετόβεργα καρφώθηκε στο πόδι 18χρονου - Την έκοψε με τροχό η Πυροσβεστική

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/8) μεταξύ νεαρών στην περιοχή Νέα Ιωνία στον Βόλο που ως αποτέλεσμα είχε τον τραυματισμό ενός 18χρονου, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει καρφώθηκε σε μπετόβεργα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κουφόβουνο. Για άγνωστο λόγο οι νεαροί συνεπλάκησαν μεταξύ τους και ένας από αυτούς μπήκε στο στόχαστρο των υπολοίπων. Άρχισαν να τον κυνηγούν και εκείνος τρέχοντας για να γλιτώσει, πήδηξε τοίχο σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να πέσει σε παρτέρι και να τραυματιστεί στο πόδι από μπετόβεργα που υπήρχε στο σημείο.

Αιμόφυρτος άρχισε να καλεί σε βοήθεια και οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές του κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ζήτησαν την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου προκειμένου να κοπεί με τροχό η σιδερόβεργα που είχε διαπεράσει τον μηρό του 18χρονου και να καταστεί δυνατή η παραλαβή και μεταφορά του στο Νοσοκομείο.

Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τους λόγους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού.

Σημειώνεται, πάντως, ότι δεν υποβλήθηκε μήνυση, ούτε υπήρξε σύλληψη για το περιστατικό.