Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - 3 τραυματίες, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Επίθεση από τέσσερις ανήλικους δέχτηκε τουριστικό λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (20/8).

Συγκεκριμένα, περίπου στις 21.30 τέσσερις ανήλικοι, επί της Εγνατίας Οδού λίγο πριν την έξοδο για παλαιά Εθνικό Οδό Θεσσαλονίκης-Βεροίας, άρπαξαν πέτρες και τις έριξαν πάνω στο τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αποτέλεσμα ήταν να σπάσουν τζάμια του οχήματος και να τραυματιστούν, ευτυχώς ελαφρά, τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι άλλοι δύο δεν χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομείο καθώς ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε δύο προσαγωγές.