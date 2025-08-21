Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - 3 τραυματίες, στο νοσοκομείο ο οδηγός
Στο λεωφορείο επέβαιναν Σέρβοι τουρίστες.
Επίθεση από τέσσερις ανήλικους δέχτηκε τουριστικό λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (20/8).
Συγκεκριμένα, περίπου στις 21.30 τέσσερις ανήλικοι, επί της Εγνατίας Οδού λίγο πριν την έξοδο για παλαιά Εθνικό Οδό Θεσσαλονίκης-Βεροίας, άρπαξαν πέτρες και τις έριξαν πάνω στο τουριστικό λεωφορείο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, αποτέλεσμα ήταν να σπάσουν τζάμια του οχήματος και να τραυματιστούν, ευτυχώς ελαφρά, τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι άλλοι δύο δεν χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομείο καθώς ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι.
Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε δύο προσαγωγές.