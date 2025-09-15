Επίθεση μέρα μεσημέρι σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά: «Μου έδωσαν μπουνιές σε λαιμό και κεφάλι»

Ήταν μεσημέρι της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, όταν ο οδηγός του τρόλεϊ που εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη μέχρι τον Πειραιά δεν μπορούσε να αποβιβάσει μια ηλικιωμένη γυναίκα επιβάτη, διότι στη στάση ήταν σταθμευμένο ένα αυτοκίνητο. Όταν ο οδηγός κόρναρε, βγήκαν δύο άτομα από παρακείμενα καταστήματα, όπως είπε στο Action24, με τον έναν να τον χτυπά στο λαιμό και τον άλλον να του δίνει γροθιές στο κεφάλι.

«Κανένας από τους δύο δεν είχε σχέση με το αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο που μου επιτέθηκαν με έβρισε και μου είπε ότι θα μπορούσα να αποβιβάσω πιο δίπλα τους επιβάτες», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε, ότι ο οδηγός πήγε στο σημείο και πήρε το όχημα.

Μάλιστα, δήλωσε στους αστυνομικούς που τον ρώτησαν για το περιστατικό, ότι δεν ήταν δικό του το αυτοκίνητο, με το θύμα της επίθεσης να του απαντά «φίλε μου, υπάρχουν κάμερες, τσάμπα τα λες αυτά».

«Τελικά κάλεσα την αστυνομία. Τους έκανα μήνυση, με πήρε το ΕΚΑΒ και πήγα στο Θριάσιο. Μου έκαναν ακτινογραφίες γιατί πονάει ο λαιμός μου, μου έδωσαν εξιτήριο και μια μέρα άδεια», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν έχουν εντοπιστεί οι δράστες της επίθεσης, ο οδηγός του τρόλεϊ απάντησε πως δεν το γνωρίζει. Αξίζει να αναφερθεί, πάντως, πως μολονότι όλα έγιναν μπροστά σε κόσμο, ουδείς επιχείρησε να προστατεύσει το θύμα. «Ένας εκ των δύο ήταν σαν bodybuilder. Ποιος να μπει ανάμεσα; Οι δικοί του άνθρωποι ήρθαν και τον μάζεψαν», κατέληξε ο οδηγός.