Επίθεση επιβάτη σε οδηγό λεωφορείου - Η αιτία που έφερε την «έκρηξη»

Ένταση που πήρε ανεξέλεγκτη διάσταση προκλήθηκε ανάμεσα σε επιβάτη και στον οδηγό λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Βάρκιζα – Βάρη, το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ, καταγράφεται η στιγμή που επιβάτης μετά από λογομαχία με τον οδηγό του λεωφορείου, του επιτίθεται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός έβρισε τον επιβάτη και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε. Ο επιβάτης του επιτέθηκε και τον γρονθοκόπησε. Αιτία του επεισοδίου φαίνεται ότι ήταν τα αραιά δρομολόγια λεωφορείων.

«Καλέστε την αστυνομία, τα έχω όλα σε βίντεο» ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα που τράβηξε το βίντεο. «Μου επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές» ανέφερε από την πλευρά του ο οδηγός του λεωφορείου.