Τσακώθηκαν για την προτεραιότητα και πήγε να την πατήσει με το αυτοκίνητο - Απίστευτο βίντεο

Όσοι έχουμε την τύχη ή την... ατυχία να οδηγούμε το ζούμε καθημερινά. Η οδήγηση στους δρόμους της Αθήνας έχει γίνει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σπορ κι όχι απαραίτητα επειδή κινδυνεύουμε να εμπλακούμε σε κάποιο ατύχημα, λόγω της απροσεξίας των οδηγών, που οι περισσότεροι έχουν το ένα μάτι στην άσφαλτο και το άλλο στην οθόνη του κινητού.

Λίγο η ανυπόφορη κίνηση, λίγο τα προβλήματα στο σπίτι, λίγο η οικονομική δυσχέρεια ή η πίεση στη δουλειά και οι οδηγοί έχουμε εξελιχθεί σε... Ταλιμπάν, που είμαστε έτοιμοι να την «πέσουμε» σε οποιονδήποτε βρίσκεται στο τιμόνι κάποιου άλλου οχήματος και κάνει το «λάθος» να μας ενοχλήσει με την οδηγική συμπεριφορά του.

Τρανό παράδειγμα το απίστευτο σκηνικό που έλαβε χώρα στον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, εκεί όπου δύο γυναίκες οδηγοί λίγο έλειψε να λύσουν τις διαφορές τους με... αίμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το flash.gr, όλα ξεκίνησαν με τις δύο οδηγούς να έρχονται σε αντιπαράθεση για την προτεραιότητα στη διασταύρωση. Αφού λοιπόν ακούστηκαν οι απαραίτητες κόρνες και τα επίσης απαραίτητα «γαλλικά», η οδηγός του ενός οχήματος βγήκε από το αυτοκίνητό της και στάθηκε μπροστά στο αυτοκίνητο της άλλης οδηγού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να την εμποδίσει να συνεχίσει την πορεία της.

Κι ενώ τα «γαλλικά» συνεχίζονταν, η οδηγός του έτερου οχήματος έβαλε μπρος και απλά προσπάθησε να... περάσει από πάνω από την άλλη οδηγό, η οποία αναγκάστηκε να κάνει βήματα προς τα πίσω, με κίνδυνο κάποια στιγμή να την πατήσουν και διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ωστόσο, το σκηνικό δεν έληξε, αφού στη συνέχεια η πρώτη οδηγός πήγε στο ανοιχτό παράθυρο της άλλης και αφού της... ψιθύρισε δύο «φωνήεντα», στη συνέχεια έβαλε και το χέρι της μέσα, επιχειρώντας προφανώς να τη χτυπήσει.