Οδηγός «πιάστηκε» να τρέχει με 187 χλμ/ώρα στη Συγγρού - Δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν 4 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ επί της Λεωφόρου Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.
Με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα, εντοπίστηκε να κινείται οδηγός ΙΧ στη λεωφόρο Συγγρού, στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχαίας που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.
Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία.
Ποια είναι τα ισχύοντα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα
Με βάση το Άρθρο 20 του ΚΟΚ, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα αυτοκίνητα ορίζεται ως εξής:
- Σε κατοικημένες περιοχές είναι 30 χλμ/ώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδική σήμανση.
- Σε μονόδρομους στους οποίους υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, διατηρείται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 50 χλμ/ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.
- Σε αυτοκινητόδρομο που ακολουθεί υψηλά κατασκευαστικά πρότυπα και αποτελείται από τρεις ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία Λ.Ε.Α, σε κάθε κατεύθυνση, το ανώτατο όριο αντιστοιχεί σε 130 χλμ./ώρα.
- Σε οδό ταχείας κυκλοφορίας/Εθνική Οδό – δηλαδή σε οδό δύο λωρίδων κυκλοφορίας (μία σε κάθε κατεύθυνση) με ή χωρίς Λ.Ε.Α. (π.χ. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης) η μέγιστη ασφαλής ταχύτητα που επιτρέπεται είναι 120 χλμ./ώρα. Σε άλλο οδικό δίκτυο, το ανώτατο επιτρεπτό όριο δεν υπερβαίνει τα 90 χλμ./ώρα.
- Για τα φορτηγά, το ανώτατο όριο είναι φυσικά τα 30 χλμ/ώρα, ενώ για τα ηλεκτρικά πατίνια και άλλα Ε.Π.Η.Ο το όριο ορίζεται στα 25 χλμ/ώρα. Μάλιστα για τα συγκεκριμένα οχήματα, ο νέος νόμος απαγορεύει την κίνησή τους σε δρόμους όπου το όριο για τα ΙΧ υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.