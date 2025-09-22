Οδηγός «πιάστηκε» να τρέχει με 187 χλμ/ώρα στη Συγγρού - Δείτε βίντεο

Με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα, εντοπίστηκε να κινείται οδηγός ΙΧ στη λεωφόρο Συγγρού, στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχαίας που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.



Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.



Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.



Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία.

Ποια είναι τα ισχύοντα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα

Με βάση το Άρθρο 20 του ΚΟΚ, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα αυτοκίνητα ορίζεται ως εξής: