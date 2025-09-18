Καμικάζι «κίνδυνος θάνατος» έκανε σούζα για 350 μέτρα - Δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης

Ένας 28χρονος Σύρος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για επικίνδυνη οδήγηση, στην περιοχή της Καλλιθέας.



Ειδικότερα, οι αστυνομικοί τον είδαν να κινείται επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλους και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, ενώ στη συνέχεια έκανε και «σούζα» για απόσταση περίπου 350 μέτρων(!), με αποτέλεσμα να αποτελεί «κινούμενη βόμβα» για οδηγούς και πεζούς.

Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, ο 28χρονος οδηγούσε χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.