Η ανευθυνότητα στο μεγαλείο της: Πατέρας οδηγούσε έχοντας αγκαλιά τον γιο του - «Πόσταρε» και βίντεο

Μία άκρως επικίνδυνη συμπεριφορά επέδειξε ένας πατέρας στο Αίγιο. Όπως κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγός του, ο άνδρας ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται να οδηγεί ενώ κρατά στην αγκαλιά του το πεντάχρονο παιδί τους.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο και η καταγγελία της μητέρας προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Τροχαία δυστυχήματα: Πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών

Θλιβερά είναι τα ευρήματα μελέτης, που πραγματοποιήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στο πλαίσιο του προγράμματος «Driving Change: Towards Safe and Sustainable Mobility».

Καταγράφηκαν περισσότερα από 16.000 οχήματα, με στόχο την αποτύπωση των πραγματικών προτύπων συμπεριφοράς οδηγών και επιβατών στους ελληνικούς δρόμους.

Η συνολική χρήση ζώνης ασφαλείας στο αυτοκίνητο στην Ελλάδα φτάνει μόλις στο 54%, ενώ στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%. Επίσης η χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων ανέρχεται στο 75%, αλλά μόνο το 46% των συνεπιβατών φοράει κράνος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση φτάνει το 13% και αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι. Όλα αυτά τη στιγμή που η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται πρώτη στην Ε.Ε. σε θανάτους οδηγών μοτοσικλετών.