«Χτύπησε το αυτοκίνητο κι έφυγε»: Σοβαρή καταγγελία για ολιγωρία των αρχών

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία μιας γυναίκας σε γειτονιά της Εκάλης, πως ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε άλλο παρκαρισμένο και σε μια μηχανή, προκαλώντας ζημιές ενώ στη συνέχεια ο οδηγός έφυγε ανενόχλητος από το σημείο.



Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που υπέστη ζημιές, μετά από δική της προσπάθεια και του συντρόφου της, ανέκτησε βίντεο ντοκουμέντα από κάμερες της περιοχής και αναζητεί τα στοιχεία του αυτοκινήτου ώστε να κινηθεί νομικά κατά του οδηγού.



Το αυτοκίνητο φαίνεται να ξεκίνησε από την Αγία Μαρίνα Εκάλης και κατευθυνόταν προς την Πεντέλη.

Η γυναίκα μίλησε στην ΕΡΤ: «7:20 ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος... σηκώθηκα να δω τι είχε γίνει, είδα το αυτοκίνητο να κάνει μανούβρες και κατάλαβα ότι μάλλον κάτι είχε συμβεί στα οχήματά μας».

Όπως περιγράφει, μέχρι να βγει έξω από το σπίτι της, το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί και διαπίστωσε πως το κατεστραμμένο αυτοκίνητο ήταν δικό της και η μηχανή του συντρόφου της.

«Η Τροχαία δεν έχει συλλέξει κάποιο στοιχείο»

«Δεν θα αποζημιωθούμε, γιατί δεν έχουμε μεικτή, είναι ένα ακριβό συμβόλαιο», σημείωσε, προσθέτοντας πως αν δεν βρουν τα στοιχεία του δράστη, πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι τις ζημιές.

«Δυστυχώς η Τροχαία δεν έχει βγει στην περιοχή να συλλέξει κανένα στοιχείο, ό,τι έχουμε συλλέξει είναι από εμάς, με προσωπική επαφή με τους γείτονες», συμπλήρωσε.



Αποκάλυψε, δε, ότι ενώ το περιστατικό έχει γίνει εδώ και μία εβδομάδα, οι Αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα και ότι μαζί με τον σύντροφό της τόσες μέρες κάνουν τους «ντετέκτιβ».

Όσον αφορά τη ζημιά που προκάλεσε το αυτοκίνητο, δήλωσε:« Η ζημιά από εκτίμηση της ασφαλιστικής μου είναι πάνω από 6.000 ευρώ για το αυτοκίνητο και 2.000-4.000 για τη μηχανή».