Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα τριών οχημάτων - Ένας τραυματίας

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, επί της οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, ενώ ένα βαν εξετράπη. Αναλυτικότερα, ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω σε ένα άλλο ΙΧ και, στη συνέχεια, πάνω σε ένα βαν με τρέιλερ. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί όλο το μπροστινό μέρος του πρώτου ΙΧ, να αναποδογυρίσει το βαν και το τρέιλερ να βρεθεί στην άκρη του δρόμου.

Εξαιτίας της σφοδρότητας του τροχαίου τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπως μεταδίδει το thestival.