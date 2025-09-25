Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός 4χρονου παιδιού σε τροχαίο ατύχημα στην Κίσαμο

Ένα παιδάκι τεσσάρων ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην Κίσαμο το βράδυ της Πέμπτης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το τετράχρονο, δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές, ωστόσο το παιδάκι μεταφέρεται αυτή την ώρα εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι πληροοφορίες πάντως αναφέρουν ότι το παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.