Σοβαρό τροχαίο στο Άργος Ορεστικό: Εξετράπη μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο οι αναβάτες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/9) στο δρόμο που συνδέει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, με αποτέλεσμα δύο άνδρες να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Πάντως, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, μια μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 35 ετών, εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα οι αναβάτες της να βρεθούν στο έδαφος και να τραυματισμούς σοβαρά.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από διερχόμενα οχήματα λίγη ώρα αργότερα και ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και στη συνέχεια μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Η κατάσταση των δύο ανδρών είναι σοβαρή. Μάλιστα, ο συνεπιβάτης της μηχανής που φέρει βαρύτατα τραύματα, κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί άμεσα από τους γιατρούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία. Τραγική λεπτομέρεια ότι οι δύο τραυματίες βρέθηκαν να μην φορούν κράνος τη στιγμή του ατυχήματος, παρ’ όλο που ένα κράνος εντοπίστηκε πεσμένο στο οδόστρωμα, κοντά στο σημείο της πτώσης.