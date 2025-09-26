Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 11χρονο – Συντετριμμένοι οι γονείς, ράγισε καρδιές η δίδυμη

Ανείπωτη τραγωδία στην Ηγουμενίτσα. Η πόλη έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον ακαριαίο θάνατο ενός 11χρονου παιδιού, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη στιγμή που επιχειρούσε να περάσει διάβαση πεζών, λίγα μόλις μέτρα από το κατάστημα των γονιών του.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το αγόρι είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στη μητέρα του για να τον πάρει από το σχολείο, καθώς αισθανόταν στομαχόπονο. Η γυναίκα έσπευσε, τον πήρε με το αυτοκίνητο και επέστρεψε στην οικογενειακή επιχείρηση. Από εκεί, ο μικρός πήρε το δρόμο για το σπίτι. Δεν πρόλαβε ποτέ να φτάσει.

Η οδηγός του ΙΧ που τον χτύπησε, σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, υποστήριξε ότι το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά της. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βίντεο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Συντετριμμένη η τοπική κοινωνία

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ο 11χρονος είχε μια δίδυμη αδελφή και έναν μεγαλύτερο αδελφό. Οι φίλοι του, οι συμμαθητές του και οι δάσκαλοί του μιλούν για ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια και καλοσύνη.

Διπλό χτύπημα για την οικογένεια

Το δράμα για τη μητέρα είναι διπλό. Πριν από πέντε χρόνια είχε χάσει σε τροχαίο την ίδια της την αδελφή. Η γυναίκα τότε είχε σταματήσει με το αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό για να θηλάσει το μωρό της, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.



Η Ηγουμενίτσα πενθεί. Μια οικογένεια συντετριμμένη, μια δίδυμη αδελφή χωρίς το «άλλο της μισό» και μια τοπική κοινωνία που δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε έτσι άδικα ένα παιδί μόλις 11 ετών.