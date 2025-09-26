Ηγουμενίτσα: «Το αμάξι τον καβάλησε» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου που παρασύρθηκε σε διάβαση

Μια ανείπωτη τραγωδία που δεν χωράει ανθρώπινος νους εκτυλίχθηκε στο Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας, όταν μια 58χρονη οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 11χρονο μαθητή, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει μια διάβαση στην οδό 49 Μαρτύρων -λίγα μόλις μέτρα μακριά από την επιχείρηση του πατέρα του.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 11χρονος είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε φύγει νωρίτερα από το σχολείο του, προκειμένου να μεταβεί στην επιχείρηση που διαθέτουν οι γονείς του στην περιοχή.

Η διάβαση από την οποία προσπάθησε να περάσει βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του. Τότε, το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

«Πήγε να περάσει το δρόμο και το αμάξι το καβάλησε…» λέει συντετριμμένος ο πατέρας του μαθητή περιγράφοντας πώς ακριβώς έγινε το τραγικό περιστατικό που έκοψε το νήμα της ζωής του παιδιού του. «Είναι δύσκολη η ώρα έχω και άλλα παιδάκια. Δεν ήμουν μπροστά, το μαγαζί μου ήταν ακριβώς απέναντι και πήγα να το βγάλω από τις ρόδες. Και εγώ και η μητέρα του ήμασταν μέσα στο κατάστημα και μας φώναξαν και πήγαμε», λέει σοκαρισμένος και προσθέτει «Απέναντι ακριβώς από το μαγαζί μου, στην διάβαση περνούσε τον δρόμο. Το αμάξι φταίει, τι το παιδί πετάχτηκε, διάβαση ήταν. Ούτε πατίνια ούτε τίποτα, το παιδί πήγε να περάσει και τον καβάλησε», αναφέρει ο πατέρας.

Συνελήφθη η οδηγός

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε εσπευσμένα τον ανήλικο στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο των Φιλιατών, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 11χρονος μαθητής άφησε την τελευταία του πνοή.

Στη γειτονιά επικρατεί ανείπωτη θλίψη. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή ένα παιδί μόλις 11 ετών. Όλοι μιλούν για ένα χαμογελαστό και αγαπητό παιδί. Μάλιστα πολλά από τα καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ δεν είναι και λίγες οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναβλήθηκαν.

Από νωρίς το πρωί στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων που παρασύρθηκε ο 11χρονος, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι η ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του μικρού αγοριού.

Υπενθυμίζεται ότι η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα συνελήφθη ενώ υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε «καθαρό», δηλαδή δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και βίντεο που έχει καταγράψει ακριβώς πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο.