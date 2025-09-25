Tραγωδία στην Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος δεν πετάχτηκε, τον παρέσυρε» λέει μάρτυρας διαψεύδοντας την οδηγό

Ανατριχίλα προκαλούν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στην Ηγουμενίτσα και τον θάνατο 11χρονου μαθητή που παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στην προσπάθειά του να διασχίσει μια διάβαση πεζών.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 11χρονος είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε φύγει νωρίτερα από το σχολείο του, προκειμένου να μεταβεί στην επιχείρηση που διαθέτουν οι γονείς του στην περιοχή.

Η διάβαση από την οποία προσπάθησε να περάσει βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του. Τότε, το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο των Φιλιατών, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

«Το παιδί δεν πετάχτηκε, το παρέσυρε ενώ διέσχιζε την διάβαση»

Η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα συνελήφθη ενώ υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε «καθαρό», δηλαδή δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η ίδια υποστήριξε ότι το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά της και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, ωστόσο αυτόπτης μάρτυρας που διατηρεί επιχείρηση κοντά στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία, διαψεύδει τον ισχυρισμό της οδηγού λέγοντας ότι μαθητής απλά στεκόταν στη διάβαση και προσπαθούσε να περάσει απέναντι. Μάλιστα ανέφερε ότι η 58χρονη κατά πάσα πιθανότητα είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

«Ήμουν μέσα στο γραφείο, αλλά ξέρω ότι η κυρία πάτησε το παιδί δηλαδή από τη διάβαση πεζών ένα μέτρο εκεί είχε σταματήσει. Το παιδί πήγαινε να περάσει τον δρόμο απέναντι. ήταν στο σχολείο και πήγαινε στο μαγαζί του μπαμπά και της μαμάς του.

Η γυναίκα σίγουρα θα έτρεχε γιατί εγώ που είμαι στην οδό 49 Μαρτύρων βλέπω ότι δεν σταματάει κανένας στη διάβαση πεζών, το παρέσυρε και το στρίμωξε εκεί. Δεν μπορεί το παιδί να ήταν πάνω στα κάγκελα και να μην περάσει δίπλα, αυτή είπε ότι το παιδί της πετάχτηκε πάνω από τα κάγκελα και δεν το είδε» περιέγραψε στο MEGA αυτόπτης μάρτυρας.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και βίντεο που έχει καταγράψει ακριβώς πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο που στοίχισε την ζωή στον 11χρονο μαθητή.