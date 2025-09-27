Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε κατάστημα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αναγεννήσεως. Ένας 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στη βιτρίνα καταστήματος.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, αμέσως μετά τη σύγκρουση ο οδηγός προσπάθησε να απομακρύνει το όχημα κάνοντας όπισθεν. Εκείνη τη στιγμή, όμως, το ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν ακόμη σε κίνηση. Ο 30χρονος βγήκε την τελευταία στιγμή, γλιτώνοντας από βέβαιο εγκλωβισμό μέσα στη φωτιά.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τον ήχο της πρόσκρουσης ως εκκωφαντικό. «Έτρεχε πολύ, σαν να είχε χάσει κάθε έλεγχο. Ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, σαν έκρηξη. Σε λίγα λεπτά το αυτοκίνητο καιγόταν ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα όπου είχε καρφωθεί», είπε αυτόπτης μάρτυρας, εκτιμώντας πως ο οδηγός ίσως αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την ίδια ώρα, οι αρχές παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.